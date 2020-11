The Elders Scrolls Online: Markarth-Kapitel schlägt nächste Woche auf Konsolen auf

Seit dieser Woche dürfen PC-Spieler das neue Markarth-Update von The Elder Scrolls Online erleben, Konsolenspieler müssen darauf noch bis zum 10. November warten. Es handelt sich dabei um ein Story-Update, mit dem die Helden nach Reik reisen, wo sie sich dem Vampirlord und seiner untoten Armee stellen müssen. Markarth bildet mit seinen zwei neuen Gebieten den Abschluss des aktuell laufenden Skyrim-Kapitels für das MMORPG, erwartet also ein großes Finale. Langzeitspieler begrüßen darüber hinaus ein System, das ihnen mehr freien Platz in Rucksäcken, Truhen und Banken zur Verfügung stellt. Für Menschen, die den Online-Titel schon sehr lange begleiten, ist das eine willkommene Neuerung.

