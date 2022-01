The Elder Scrolls VI steckt wohl nach wie vor in der Vorproduktion fest

HQ

Bethesda kündigte The Elder Scrolls VI auf der E3 2018 an und seitdem haben wir keine relevanten Meldungen zu diesem Thema erhalten. Dank den Angaben eines Personalangestellten des Entwicklerstudios wissen wir nun allerdings, dass die Produktion dieses Titels in den letzten vier Jahren nicht wesentlich an Fahrt aufgenommen hat:

"Bethesda Game Studios setzt den Maßstab für Open-World-Gaming. [Das Studio] befindet sich derzeit in der Vollproduktion von Starfield, dem ersten neuen Universum [des Unternehmens] in 25 Jahren. [Außerdem arbeitet Bethesda] an der Vorproduktion des mit Sehnsucht erwarteten [Spiels] The Elder Scrolls VI."

Ein Videospiel zu entwickeln setzt eine enorme Menge an Planung voraus, vor allem wenn so hohe Erwartungen gestellt werden. Trotzdem stellt sich die Frage, warum es Bethesda 2018 für nötig erachtet hat, ein Spiel anzukündigen, das wir vielleicht erst acht Jahre später erst zu Gesicht bekommen werden...

Quelle: Twitter-Nutzer Timur222.