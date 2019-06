The Elder Scrolls VI soll Spieler ein Jahrzehnt lang unterhalten können

The Elder Scrolls V: Skyrim kam im Jahr 2011 auf den Markt und Leute spielen es immer noch. Versteht uns nicht falsch, aber es würde uns nicht wundern, wenn Bethesda kommende Woche auf der E3 noch einmal einen Port des Spiels auf irgendeinem System ankündigen würde... Skyrim ist unfassbar hartnäckig und begleitet uns seit geraumer Zeit auf etlichen neuen und alten Plattformen. Millionen Fans haben sich darin verloren und all das soll das neue The Elder Scrolls VI toppen.

In einem Interview mit IGN Unfiltered erklärt Studiochef Todd Howard, dass Bethesda das nächste Kapitel des Rollenspiels mit eben diesem langlebigen Gedanken entwickelt: "Elder Scrolls 6 ist ein Spiel, das wir für Menschen gestalten müssen, die mindestens eine Dekade lang spielen. Wenigstens."