The Elder Scrolls VI soll frühestens 2028 auf den Markt kommen

Wie ich schon sagte, als ich darüber schrieb, dass das Indiana-Jones-Spiel von Machine Games nur für PC und Xbox erscheinen wird, hat uns der Prozess zwischen Activision Blizzard/Xbox und der FTC einige pikante Details geliefert und wird dies auch weiterhin tun. Hier ist eine, die die meisten von uns im Grunde kannten, aber es ist schön, eine offizielle Bestätigung zu erhalten.

Logan Plant von IGN verrät, dass Xbox-Chef Phil Spencer sagte, dass The Elder Scrolls VI noch mindestens fünf Jahre vom Start entfernt ist:

"Wie ich schon bei Elder Scrolls 6 gesagt habe, ist es so weit draußen, dass es schwer zu verstehen ist, was die Plattformen zu diesem Zeitpunkt überhaupt sein werden. Es ist das gleiche Team, das Starfield fertigstellt, das diesen September herauskommt, also sprechen wir davon, dass es wahrscheinlich noch mehr als fünf Jahre entfernt ist."

Dieses Veröffentlichungsfenster und die Tatsache, dass Spencer offensichtlich nicht sagen möchte, dass die Fortsetzung von The Elder Scrolls V: Skyrim konsolenexklusiv auf Xbox sein wird, wenn solche Dinge genau das sind, worum es in dieser Testversion geht, ist der Grund, warum er die Plattformen, auf die es kommen wird, nicht verraten möchte. In jedem Fall bedeutet dies, dass zwischen der offiziellen Enthüllung von The Elder Scrolls VI und dem Start mindestens zehn Jahre liegen werden ...