The Elder Scrolls VI könnte Todd Howards letztes Spiel sein

Starfield mag heute alle Schlagzeilen machen, aber Todd Howard hat kürzlich über Bethesdas anderes bevorstehendes Projekt The Elder Scrolls VI gesprochen.

Es ist fünf Jahre her, seit das Spiel angekündigt wurde, aber wir warten immer noch auf etwas Konkretes, an dem wir festhalten können. Laut Howard könnte dieses Spiel auch sein letztes sein, da er IGN sagte, dass er "nicht jünger wird": "Wenn wir auf ein Elder Scrolls 6 schauen", sagte er. "Das ist eine, bei der ... Das sollte ich wohl nicht sagen. Aber wenn ich nachrechne, werde ich nicht jünger. Wie lange spielen die Leute Elder Scrolls? Das ist vielleicht das letzte, was ich mache. Ich weiß es nicht."

Es wurde bestätigt, dass Fallout 5 ebenfalls kommen wird, obwohl das Spiel nach The Elder Scrolls VI veröffentlicht werden soll, so dass es dort eine noch längere Wartezeit gibt. Wenn The Elder Scrolls VI Todd Howards letztes Spiel sein könnte, bei dem er Regie führte, würde dies das Ende einer Gaming-Ära markieren. Howard ist so zum Synonym für Fallout und The Elder Scrolls geworden, dass er aus beiden nicht mehr wegzudenken ist.

Was denkst du? Ist es Zeit für eine Wachablösung?