The Elder Scrolls V: Skyrim Mod fügt Halluzinationen zum Trinken von Skooma hinzu

HQ

Jeder, der The Elder Scrolls V: Skyrim gespielt hat, wird mit dem verbotenen Betäubungsmittel Skooma vertraut sein. Khajiit-Händler versuchen ständig, mit der Substanz hausieren zu gehen, obwohl viele Teile der weiteren Welt von Tamriel das Betäubungsmittel aufgrund seiner süchtig machenden Natur verbieten.

Als Teil eines Aprilscherzes hat Modder JaySerpa eine Mod erstellt, die Skyrim-Spielern Halluzinationen gibt, wenn sie Skooma im Spiel konsumieren, und dazu gehören 69 verschiedene Reisen, die von der Verwandlung des Spielers in unbelebte Objekte bis hin zu kompletten Blackouts reichen, bei denen Sie an einem zufälligen Ort in der Welt aufwachen, bis hin zum Sehen eines seltsamen, Reitbare Ziege mit Hut, die in der Nähe des Spielers laicht.

Unnötig zu sagen, dass es eine ziemlich ungewöhnliche und tiefgründige Erfahrung für jeden ist, der daran interessiert ist, die Auswirkungen der Süchtigkeit nach Skooma in Skyrim zu erforschen. Was den Namen der Mod betrifft, so ist sie als Skyrim on Skooma bekannt.

Danke, PC Gamer.