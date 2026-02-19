The Elder Scrolls V: Skyrim hat jetzt dedizierte Anzeigemodi auf der Nintendo Switch 2

HQ

Als Bethesda schließlich The Elder Scrolls V: Skyrim Ende 2025 auf die Nintendo Switch 2 brachte, debütierte es in einem Zustand, der zu wünschen übrig ließ, was etwas enttäuschend ist, da das Spiel im kommenden November 15 Jahre alt wird... Der Entwickler arbeitet jedoch daran, Skyrim auf Nintendos hybridem Nachfolgesystem zu verbessern, und zu diesem Zweck wurde nun ein neues Update veröffentlicht, das einige Verbesserungen für diese Edition einführt.

Im Rahmen von Update 1.2 ist die wichtigste Verbesserung die Einführung von zwei neuen Display-Optionen. Einer heißt Prioritise Visuals und der andere Prioritise Performance, und wie zu erwarten lässt einer das Spiel hübscher aussehen, während der andere flüssiger läuft. Uns wird nicht direkt gesagt, wie sich die Auflösung zwischen den Modi ändert, aber wir erfahren, dass die Performance-Einstellung bei 60 Hz funktioniert und die Visuals-Einstellung bei 30 Hz, was bedeutet, dass wir mit 60 fps und 30 fps Unterschied zwischen den beiden rechnen sollten.

Ansonsten behebt das Update viele Bugs und behebt viele Probleme, die die Switch-2-Edition des beliebten Titels plagen, wobei die vollständigen Patchnotes unten aufgeführt sind.

Hast du Skyrim schon auf der Switch 2 gespielt und falls nicht, motiviert dich dieses Update dazu, es auszuprobieren?