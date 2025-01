The Elder Scrolls V: Skyrim erreicht mit 68.000 gleichzeitigen Spielern auf Steam fast einen neuen Höchststand

HQ

Bethesdas mittlerweile mehr als ein Jahrzehnt altes The Elder Scrolls V: Skyrim fasziniert nach wie vor und hat es sogar geschafft, seinen alten Rekord auf Steam mit 68.000 gleichzeitigen Spielern fast zu brechen. Dies ist die höchste Zahl seit Jahren und nur um Haaresbreite davon entfernt, den bisherigen Höchststand von 69.900 zu brechen.

Die Gründe für diese große Anzahl an Spielern sind natürlich vielfältig, aber nicht zuletzt, weil die Special Edition-Version von Skyrim kürzlich mit einem um 90% reduzierten Preis im Angebot war. Etwas, das viele dazu angezogen hat, die nördlichen Regionen Tamriels erneut zu erkunden.

Es ist bemerkenswert, dass das Spiel, das ursprünglich 2011 veröffentlicht wurde, immer noch ein so großes Publikum begeistern kann und sich sogar seinen früheren Rekordwerten annähert. Man kann sich nur vorstellen, was The Elder Scrolls VI erwartet, das sich noch in der frühen Entwicklungsphase befindet, sobald das Spiel veröffentlicht wird. Denn offensichtlich ist die Leidenschaft und das Interesse an der Franchise immer noch auf dem Höhepunkt.

Spielst du Skyrim immer noch von Zeit zu Zeit?