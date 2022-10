The Elder Scrolls Online-Spieler auf Stadia können ihre Konten auf den PC übertragen

Und die CCG Tales of Tribute ist "ein Tavernenspiel, das wir schon sehr lange machen wollten", so Regisseur Rich Lambert.

Vorgestern ist die nächste große Erweiterung für The Elder Scrolls Online erschienen. High Isle führt die Spieler*innen in die Heimat der Bretonen, um dort eine geheime...

The Elder Scrolls Online: High Isle führt uns ins Reich der Bretonen

am 28. Januar 2022 um 15:01 NEWS. Von Stefan Briesenick

Gestern Abend sprach Zenimax Online darüber, wie das kommende Jahr in The Elder Scrolls Online aussehen wird. Die nächste Phase wird unter dem Namen "Legacy of the...