The Elder Scrolls Online wird die Roadmap für 2026 Ende nächsten Monats bekannt geben

Wenn Sie sich gefragt haben, was 2026 nach Tamriel kommt, werden Sie bald Ihre Antwort bekommen, denn The Elder Scrolls Online veranstaltet Ende März eine 2026 Seasons Direct, die uns eine informativere Roadmap gibt, was uns in den nächsten 9-12 Monaten erwartet.

Wie auf der offiziellen Social-Media-Seite des Spiels veröffentlicht, sehen wir, dass der Seasons Direct am 31. März um 20:00 Uhr BST/21:00 Uhr MESZ stattfindet. Wir wissen nicht, wie lange der Stream dauern wird, aber es lohnt sich, etwa eine Stunde auf Bethesdas Twitch-Seite einzuplanen, wenn du ein ESO-Fan bist.

Seit 2014 existiert, ist The Elder Scrolls Online ein MMO, das seit dem Start nur gewachsen ist und Millionen von Spielern die Möglichkeit gibt, Tamriel zu erkunden und die langen Jahre abzuwarten, bis The Elder Scrolls VI endlich in unseren Schoß landet. Als neuer Spieler, der versucht hat, um 2024 einzusteigen, war es etwas zu viel Informationsflut, um sich darauf einzulassen, aber engagiertere Fans des Spiels zeigen, warum es schon über ein Jahrzehnt anhält.