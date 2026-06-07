The Elder Scrolls Online, um das neue Seasons-Format mit der Rückkehr der Diebesgilde zu starten.

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Vor einiger Zeit kündigte ZeniMax Online Studios an, das Format abzuschaffen, jedes Jahr eine große The Elder Scrolls Online Erweiterung zu veröffentlichen und diese dann im Laufe der Zeit zu verbessern, bevor die nächste große Erweiterung erscheint. Der Entwickler würde stattdessen auf ein saisonales Format umsteigen, wie bei vielen anderen Live-Service-Titeln, wobei das Ziel ist, "eine größere Vielfalt an Inhalten zu bieten und einen erneuerten Fokus auf das Feedback der Spieler."

Zu diesem Zweck wird dieses Projekt bald starten, denn im Juli startet die 'erste' Saison des langjährigen MMORPG, die eine der beliebtesten Organisationen aus Tamriel mitbringt.

Es ist bekannt als Season One: Return of the Thieves Guild, und Sie haben es erraten, die Lieblingsbande von Räubern und Betrügern kehren ins Spiel zurück, was einen neuen Handlungsstrang bringt, der auf der ursprünglichen Erzählung aufbaut, als die Gilde 2016 erstmals in ESO debütierte.

Was diese Staffel zu bieten hat, wird uns in einer Pressemitteilung Folgendes mitgeteilt: "Neben einer neuen Geschichte und einer neuen Besetzung werden die Spieler sich mit der Gilde zusammentun, um das finstere Koldane-Kartell zu bekämpfen und nach Daggerfall zu expandieren. Die erste Staffel wird viele neue Abenteuer und immergrüne Systeme bringen, um neue Wege für die Spieler zu bieten, mit den Charakteren, Gilden und Umgebungen um sie herum zu interagieren."

Der Starttermin der Saison ist auf den 8. Juli für PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und Mac festgelegt.