The Elder Scrolls Online Studiodirektor verrät, wie das MMO seine Spielerzahl über Nacht verdoppelt hat

Zehn Jahre nach der Veröffentlichung von The Elder Scrolls Online ist klar, dass Zenimax und Bethesda ein dauerhaftes MMO geschaffen haben. Zu Beginn sah es jedoch nicht gut aus. Trotz vielversprechender Trailer waren die Fans offenkundig enttäuscht von dem, was sie bei der Veröffentlichung spielten.

Hinzu kam, dass für das Spiel ein Abonnement erforderlich war. Bei einem GDC-Talk (danke, PCGamer) verriet Matt Firor, Direktor der Zenimax Online Studios, wie das Studio es geschafft hat, das Ruder herumzureißen.

Es überrascht nicht, dass dies vor allem mit der Tatsache zu tun hatte, dass das Abonnementmodell entfernt wurde, das den Spielern die Möglichkeit gab, ein Abonnement abzuschließen, wenn sie wollten, aber es war nicht erforderlich. "Über Nacht hat sich unsere Login-Population auf dem PC verdoppelt, nur weil die Spieler ohne Abonnement zurückkommen und einfach spielen konnten", so Firor. "In der Nacht darauf verdoppelte er sich wieder. Wir wussten also, dass wir auf dem richtigen Weg waren."

Zwei Jahre später gab es auch das Tamriel Unlimited-Update, das es Spielern verschiedener Fraktionen ermöglichte, zusammen zu spielen und es den Spielern ermöglichte, mit einem überarbeiteten Level-Skalierungssystem jede beliebige Geschichte zu wählen.