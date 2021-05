The Elder Scrolls Online lässt PS5- und Xbox-Series-Spieler länger warten

You're watching Werben

Im März kündigten Zenimax Online Studios an, dass The Elder Scrolls Online am 8. Juni mit "verbesserten Grafiken, kürzeren Ladezeiten und mehr" auf Playstation 5 und Xbox Series spielbar sein würde. Gestern haben wir jedoch erfahren, dass die Entwickler nicht länger an diesem ursprünglichen Zeitplan festhalten möchten.

Das Studio möchte die geplante Blackwood-Erweiterung und das Titel-Update 30 nicht mehr im gleichen Zeitfenster ausliefern, in dem auch die verbesserten Konsolenversionen erscheinen. Deshalb haben sie kurzerhand beschlossen, Spieler auf diesen Plattformen eine Woche länger warten zu lassen. The Elder Scrolls Online könnt ihr also erst am 15. Juni auf PS5 und Xbox Series genießen.