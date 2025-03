The Elder Scrolls Online ist einer der größten Erfolge von Bethesda

HQ

11 lange Jahre sind vergangen, seit The Elder Scrolls Online auf die Spieler der Welt losgelassen wurde, und das ist im Laufe der Zeit zu beispiellosen Ausmaßen angewachsen. Dank mehrerer großer Updates und kontinuierlicher Wartung kann The Elder Scrolls Online den Titel eines der erfolgreichsten Spiele aller Zeiten von Bethesda für sich beanspruchen - mit über 24 Millionen Spielern und "einer der umsatzstärksten Titel von Bethesda", so der ehemalige Director of Creative Services, Steve Harris, auf LinkedIn.

Letztes Jahr wurde auch bestätigt, dass The Elder Scrolls Online Bethesda mehr als 15 Millionen US-Dollar pro Monat einbringt, so dass man sich nur vorstellen kann, wie groß die kombinierten Einnahmen des Spiels zu diesem Zeitpunkt sein müssen.

Spielen Sie The Elder Scrolls Online und wie viel haben Sie für das Spiel ausgegeben?