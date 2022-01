The Elder Scrolls Online: High Isle führt uns ins Reich der Bretonen

Gestern Abend sprach Zenimax Online darüber, wie das nächste Jahr in The Elder Scrolls Online aussehen wird. Die nächste Phase wird unter dem Namen "Legacy of the Bretons" (Vermächtnis der Bretonen) zusammengefasst und sie stellt das Volk der Bretonen ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Laut den Entwicklern werden es die Spieler mit einem politisch motivierten Abenteuer in "Hochinsel" (auch Hochfels genannt) zu tun bekommen, der mediterranen Heimat von Nachfahren, die aus Menschen und Hochelfen hervorgegangen sind.

Im Juni erscheint die große Erweiterung ("High Isle"), die zuvor mit einem eigenen Prolog-Quest eingeleitet wird. Zenimax verspricht 30 Stunden an Inhalten mit einer neuen Zone, einer Herausforderung für zwölf Spieler ("Dreadsail Reef"), zwei neuen KI-Begleitern und einem eigenen Kartenspiel. "Tales of Tribute" (Ruhmesgeschichten) soll sich wohl so ähnlich wie Gwent: The Witcher Card Game spielen und man darf das eigene Deck mit neuen Karten aufpeppen, die man in dazugehörigen Quests ergattert.

High Isle ist auf dem PC am 6. Juni geplant und es soll am 21. Juni auf den Konsolen folgen. Im März werden zwei neue Dungeons im DLC "Ascending Tide" im MMO verkauft.

Quelle: Zenimax Online Studios.