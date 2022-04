The Elder Scrolls Online: High Isle - Anspielbericht

The Elder Scrolls Online begleitet uns nun schon seit geraumer Zeit. Erst kürzlich feierte das Spiel seinen achten Geburtstag und es hat sich so einiges getan. Insgesamt fünf Kapitel wurden seitdem veröffentlicht, jedes mit einem neuen Gebiet, einer neuen Geschichte, sowie einer neuen Mechanik. Nach so einem Jubiläum ist es durchaus berechtigt sich Gedanken darüber zu machen, welchen Platz The Elder Scrolls Online seitdem auf dem MMO-Markt einnimmt. Bevor wir unsere einwöchige Anspielzeit starteten, gab es eine Preview-Präsentation von Creative Director Rich Lambert. Für Lambert scheint es offensichtlich, worauf es bei The Elder Scrolls Online wirklich ankommt: Freiheit. Keine hinter Leveln verschlossene Inhalte, keine erzwungenen Grinds, um als neuer Spieler einfach mal in die vielseitigen Inhalte hineinzuschnuppern. Auch mit dem sechsten Kapitel The Elder Scrolls Online: High Isle ändert sich daran nichts.

Mit High Isle dreht sich diesmal alles um die Bretonen. Ascending Tide als erste Prolog-Erweiterung geleitete uns in das neue Abenteuer. Nun, mit High Isle, wird uns das Herzstück präsentiert. Dabei treffen wir auf viel mittelalterlichen Charme, einen geheimen Ritterorden, sowie die Vorstellung eines Sammelkartenspiels.

Nach dem düsteren, Daedra-gefülltem Blackwood, geht es mit High Isle wieder in etwas heitere Gefilde. Atmosphärisch erinnert High Isle eher Summerset. Die Spieler führt es in das Systren-Archipel, ein neues Land, das bisher noch keinen Auftritt im Elder Scrolls-Universum hatte. Das Gebiet teilt sich in zwei Regionen auf: die namensgebende Hochinsel (High Isle) mit ihren majestätischen Schlössern, sowie Amenos, eine Gefängnis-Insel umgeben von dichten Urwäldern. Im Rahmen des Kapitels präsentiert uns das Spiel brandneue Informationen rund um das Volk der Bretonen und ihre angeborene Gabe der Magie, sowie deren Lebensweisen.

Das laut Lambert ''mittelalterlich angehauchte'' Volk hat viel zu erzählen. Trotz des magischen Hintergrundes des Volkes, geht es in High Isle jedoch weniger um Magie und High Fantasy, dafür mehr um die Politik und Konflikte zwischen den Fraktionen. Im Fokus steht hierbei der bereits erwähnte geheime Ritterorden, der die Freiheit aller Völker Tamriels als Vorwand dafür nimmt, die Friedensgespräche zum andauernden Drei-Banner-Krieg zu sabotieren. Stattdessen strebt der Orden danach, die drei Allianzen komplett zu zerstören und Tamriel ein für alle Mal zu befreien. Sicherlich hat der Vorwand für den Kampf um die Freiheit einen Haken, und genau diesem gehen wir im Laufe von High Isle auf die Spur.

Während das vergangene Kapitel Blackwood an einigen Stellen etwas zu trocken wirkte, schafft es High Isle, dank der magischen Natur der Bretonen, stets einen guten Mix aus bodenständiger Narrative und einem Hauch von Magie beizubehalten. Auch die Kombination der mittelalterlichen Komponenten, wie die prachtvollen Schlösser, oder den geheimen Ritterorden, kreieren zusammen mit den bereits in Ascending Tide vorgestellten Piraten-Themen ein abwechslungsreiches Erlebnis.

Im Aufbau der Inhalte orientiert sich High Isle stark an den vorherigen Kapiteln. Spieler können sich über 30 Stunden voller Quests freuen. Dazu kommt noch das neue Gebiet der Hochinsel und Amenos und das Grauenssegelriff, welches als neue 12-Spieler-Prüfung dazukommt. Mit den Vulkanschloten als neues Gebiet-basiertes Weltereignis, helfen wir bretonischen Druiden bei der Schließung vulkanischer Risse. Dabei werden allerlei mächtige Feuer-affine Kreaturen, wie die Feuer-Atronachen angelockt.

Die Vorstellung des Gefährtensystems zählt zu den bisher wohl stärksten der neuen Mechaniken. So ist die Freude über die Vorstellung zwei neuer Gefährten, namentlich Funke die Khajit-Zauberin, sowie die bretonische Ritterin Isobel Velois, recht groß. In ihrer Quest entpuppt sich Funke als clevere, jedoch recht chaotische Zauberin, der wir nach einem fehlgeschlagenen Experiment dabei helfen, die in Farmtiere verwandelte Menschen in ihre Ursprungsformen zurückzuverwandeln. Isobel wiederum spiegelt das Bild eines klassischen Ritters mit starkem moralischen Kompass wider. An der Seite von Isobel gilt es im Rahmen eines Ritter-Turniers darum drei Aufgaben zu lösen, um das Turnier zu gewinnen und letztendlich einer alten Freundin aus der Klemme zu helfen.

Wie schon bei Mirri Elendis und Bastian Hallix, lassen sich die Gefährten komplett nach den Wünschen der Spieler anpassen. Daher ist es besonders der Charakter des jeweiligen Begleiters, der den Auschlag gibt. Auf den ersten Blick wirken sowohl Funke, als auch Isobel mit ihren verschiedenen Persönlichkeiten und kleinen Anekdoten wie zwei angenehme Wegbegleiter, die sich schon bald an der Seite der Spieler wiederfinden werden.

Abgesehen von den zwei neuen Gefährten bleibt ZeniMax Online Studios bei der Distribution der Inhalte also beim gleichen Schema. Dazu zählt auch der vielleicht spannendste Teil des neuen Elder Scrolls Online-Kapitels: die Einführung einer neuen Spielmechanik. Mit High Isle erhalten wir dabei nicht nur eine neue Mechanik, sondern praktisch ein völlig neues Spiel: die Ruhmesgeschichten.

Die Ruhmesgeschichten entpuppen sich als digitales Sammelkartenspiel, angesiedelt in der Welt von Tamriel. Die Entwicklung von in Spielen eingebetteten Brett- oder Kartenspielen ist in den vergangenen Jahren unweigerlich ein neuer Trend geworden. Mit The Witcher 3: Wild Hunt und seiner Vorstellung von Gwent als Leitbild, folgten in den vergangenen Jahren Assassin Creed Valhallas Örlog, oder auch Horizon: Forbidden West mit seinem Brettspiel Maschinen-Streik. Laut Creative Director Rich Lambert, ist die Idee von Ruhmesgeschichten jedoch keineswegs in den vergangenen Jahren entstanden, sondern begleitet den Entwickler bereits seit dem Jahr 2009, als er die Idee eines Tavernenspiels vorstellte.

Wie auch alle anderen Inhalte, wird das Konzept des Strategie-Kartenspiels innerhalb einer Quest erklärt. Die Spielhallen dienen dabei als neue Gebäude, in denen Spieler gegen die dort ansässigen NPCs antreten können. Wer sich lieber mit anderen Spieler messen möchte, kann dies zukünftig über den Aktivitätenfinder arrangieren. Das Können eines Spielers wird mithilfe eines Rangsystems bewertet, unsere Ruhmesgeschichte in High Isle beginnen wir entsprechend als Novize.

Spielerisch erinnert Ruhmesgeschichten eher weniger an konfrontative Kartenspiele und orientiert sich stattdessen bei seinen strategischen Aspekten eher an Spielen wie Die Siedler von Catan. Karten werden in Kartendecks unterteilt. Jedes der Decks wird dabei mit einem Charakter unterstützt. Zu Beginn des Spiels wählt jeder Spieler zwei seiner Decks aus, die im Anschluss mit den zwei Decks des Gegners vermischt werden. Ein interessanter Ansatz, der viel strategische Taktiken ermöglicht.

Unsere Aktionsmöglichkeiten innerhalb eines Zuges hängen von dem uns zur Verfügung stehenden Gold und unseren Karten auf der Hand ab. Das Gold erlaubt es uns, die sich in der Mitte des Spielfeld befindenden Karten zu kaufen, oder einen der vier Deck-Charaktere zu bezirzen. Jeder der Charaktere hat dabei seine eigenen Vorlieben, die Spieler erfüllen müssen, um ihre Zustimmung für sich zu gewinnen. Einige möchten gerne das eine Karte geopfert wird, andere verlangen fünf Machtpunkte. Wer es schafft, alle vier Charaktere zu besänftigen und auf seine Seite zu ziehen, hat die Partie gewonnen.

Da wäre jedoch auch noch die bereits erwähnte Macht, die als zweite Währung den Spielverlauf bestimmt. Macht erhalten wir, genau wie Gold, durch die jeweiligen Karten. Zum Ende unseres Zuges wird die gesammelte Macht in sogenanntes Prestige umgewandelt. Auch hier gilt: Wer schneller eine gewisse Anzahl an Prestige sammelt, gewinnt.

Als Deckbau-Kartenspiel scheint es in Ruhmesgeschichten also weniger um einen konfrontativen Spielstil zu gehen. Vielmehr versuchen Spieler sich mit dem namensgebenden Ruhm zu schmücken, die Deck-Charaktere für sich zu gewinnen und präsentieren ihre Macht, anstatt sie einzusetzen. Im Gegensatz zu anderen Spielen können die Karten weder gekauft noch verkauft werden. Stattdessen werden neue Karten durch das Spielen von Ruhmesgeschichten freigeschaltet. Jeder Sieg hat dabei natürlich auch zusätzliche Belohnungen, wie ein gutes Sümmchen Gold und andere Wertgegenstände.

Tatsächlich präsentiert sich das Konzept von Ruhmesgeschichten als Spiel-im-Spiel komplexer als erwartet und befindet sich im Rahmen unserer Anspielzeit in einer noch unfertigen Fassung. Der erste Eindruck gefällt jedoch, und auch wenn einige Stilmittel von Ruhmesgeschichten erst einmal länger angespielt, oder an einem tatsächlichen Spieler ausprobiert werden müssen, so haben es die Entwickler erneut geschafft, die Welt von The Elder Scrolls Online mit einem starken Feature auszubauen.

Und schon endet unsere Anspielzeit mit High Isle. Ich bin jedes Mal aufs Neue über die Erweiterungen von The Elder Scrolls Online erstaunt. Ein Titel der auch heute noch, acht Jahre nach Veröffentlichung, immer weiter wächst. Als jemand, der The Elder Scrolls Online eher in Intervallen spielt, weiß ich ZeniMax Online Studios Hingabe für die zugängliche Gestaltung sehr zu schätzen. Die Einsteigerfreundlichkeit und Zugänglichkeit ist ohne Frage The Elder Scrolls Onlines großes Alleinstellungsmerkmal in der Welt der MMOs. Ein Fokus, der sich offensichtlich bezahlt macht.

Mit seinem Verzicht auf ein apokalyptisches Weltereignis oder andere Welt-endende Szenarien, sowie der Einführung eines eigenen Strategie-Kartenspiels, präsentiert sich The Elder Scrolls Online: High Isle als ein etwas entschleunigtes Kapitel. In Sachen Narrative ist der bodenständige Ansatz, in Kombination mit der Geschichte der Bretonen und dem mittelalterlichen Flair, eine gelungene Mischung. High Isle wirkt nicht wie eine aufgezwungene Politik-Exkursion, sondern vielmehr wie eine interessante Vertiefung der geschichtlichen Ereignisse Tamriels. Besonders Spieler, die sich mit den Zusammenhängen des Elder Scrolls-Universum beschäftigen und ihre Wissenslücke in Sachen Bretonen schließen möchten, kommen voll auf ihre Kosten.

Die Ruhmesgeschichten sind ein toller Zeitvertreib, der Sammler, kompetitive Spieler, sowie Fans strategischer Kartenspiele zusammenbringt und ein neues Level der Interaktion schafft. Ob wir Ruhmesgeschichten zu einem späteren Zeitpunkt als mobile Version erhalten, vielleicht sogar als physische Edition, hängt laut Lambert ganz davon ab, wie die Spieler das Kartenspiel annehmen werden. Aktuell ist das Team auf jeden Fall vollends damit beschäftigt, Ruhmesgeschichten zu einem starken neuen Standbein von The Elder Scrolls Online zu machen.

Wir sind gespannt auf die Veröffentlichung von The Elder Scrolls Online: High Isle und die finale Version der Ruhmesgeschichten, die uns ohne Frage viele Stunden in den Spielhallen unterhalten wird. Denn wer weiß, vielleicht ist es nicht unser Schicksal, die Welt Tamriels vor dem Untergang zu bewahren, sondern vielmehr ein gefürchteter Ruhmesgeschichten-Spieler in der örtlichen Spielhalle zu werden.

The Elder Scrolls Online: High Isle erscheint am 6. Juni auf dem PC, am 21. Juni auf der Xbox One, Xbox Series X / S, sowie der Playstation 4 und 5.