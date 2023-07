The Elder Scrolls Online hebt die kostenlosen Titel dieser Woche im Epic Games Store hervor

HQ

Wenn du schon immer nach einer Chance gewartet hast, in Bethesdas Mega-MMORPG The Elder Scrolls Online einzusteigen, könnte diese Woche der perfekte Zeitpunkt sein, um damit anzufangen. Wir sagen das, weil der Titel die Überschrift der kostenlosen Epic Games Store-Ergänzungen dieser Woche ist.

Auf die Frage, welche Teile von TESO Sie tatsächlich als Teil dieser Edition erhalten, erklärt Bethesda: "Diese Version von ESO enthält fünf Klassen des Spiels (Wächter, Zauberer, Nachtklinge, Templer und Drachenritter), 24 einzigartige Zonen zum Erkunden und Zugang zu PvP-Spielmodi wie den Schlachtfeldern und dem Allianzkrieg. Noch besser: Holt euch The Elder Scrolls Online kostenlos aus der EGS und ihr erhaltet das Fortnite-Accessoire "Siegel des Allianzkriegs" als Bonusbelohnung."

Darüber hinaus können Epic Games Store-Benutzer auch versuchen, sich den Puzzler Murder by Numbers zu schnappen, was zu einer ganz anderen Reihe von Titeln führt, mit denen Sie Ihre PC-Spielebibliothek an diesem Wochenende erweitern können.

Beide Spiele werden bis Donnerstag, den 27. Juli, erhältlich sein, wenn die nächste Reihe kostenloser Titel debütiert.