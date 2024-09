The Elder Scrolls Online hat seit über einem Jahrzehnt monatlich 15 Millionen US-Dollar generiert

HQ

The Elder Scrolls Online wurde vor etwas mehr als zehn Jahren (Frühjahr 2014) veröffentlicht, und nach einer etwas wackeligen Premiere wurden die monatlichen Gebühren im Jahr 2015 gestrichen, woraufhin das Spiel sein Publikum fand.

Seitdem boomt es und The Elder Scrolls Online hat heute ein sehr großes Publikum. Nun weist der Nutzer Timur222 darauf hin, dass UX-Designer Gary Boodhoo über sein LinkedIn ein ziemlich einfaches Beispiel dafür gibt, wie beliebt das Spiel bei den Nutzern tatsächlich ist - und wie wichtig es für Bethesda ist. Boodhoo listet auf, dass er bei ZeniMax Online Studios unter anderem "mit Content- und Business-Teams zusammengearbeitet hat, um über 10 Jahre lang einen monatlichen Umsatz von 15 Millionen US-Dollar zu erzielen".

Die Tatsache, dass das Spiel 15 Millionen US-Dollar pro Monat einbringt, ist ein guter Hinweis darauf, warum Bethesda weiterhin so viel in das Spiel investiert, obwohl viele Fans um The Elder Scrolls VI betteln. Es ist einfach eine unglaubliche Gewinnmaschine, die natürlich auch von den Spielern geschätzt wird, die immer wieder online Abenteuer erleben und Gegenstände dafür kaufen.