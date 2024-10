The Elder Scrolls Online hat einen weiteren wichtigen Meilenstein für Spieler erreicht

HQ

Es ist kein Geheimnis, wie beliebt The Elder Scrolls Online ist, da das MMORPG seit seiner Einführung im Jahr 2014 Millionen von Spielern angezogen hat. Nach einem Jahrzehnt auf dem Buckel haben Bethesda und Entwickler ZeniMax Online Studios nun die Popularität dieses Spiels in einer aktualisierten Spielerstatistik bestätigt und einen weiteren Einblick gegeben.

Auf der offiziellen Website des Spiels heißt es: "Schließe dich über 25 Millionen Spielern an und entdecke ein Abenteuer, das in The Elder Scrolls Online, dem preisgekrönten Online-RPG, das im Elder Scrolls-Universum angesiedelt ist, einzigartig ist."

Ja, The Elder Scrolls Online hat die Marke von 25 Millionen Spielern überschritten, was eine sehr beeindruckende Leistung ist und weiterhin beweist, wie erfolgreich das langjährige Projekt ist. Wenn man bedenkt, dass wir immer noch häufige Updates und jährliche Erweiterungen erhalten, wobei die letzte Gold Road im Juni war, kann man davon ausgehen, dass diese Zahl in Zukunft weiter steigen wird.