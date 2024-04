The Elder Scrolls Online Guide verrät dir, wie du Tamriel überlebst

HQ

Tamriel ist bei weitem nicht das härteste Fantasy-Land, das mir spontan einfällt. Ich möchte nicht im See der Fäulnis aus Elden Ring gefangen sein, aber andererseits würde ich es wahrscheinlich nicht lange in Skyrim aushalten, wo Wölfe, Banditen und Trolle einfach auftauchen und dir den Tag verderben können.

Glücklicherweise ist The Elder Scrolls: The Official Survival Guide to Tamriel hier, um euch dabei zu helfen, länger als fünf Minuten im Fantasy-Land durchzuhalten. Basierend auf The Elder Scrolls Online, mit dem du die Weiten von Morrowind und die sonnigen Sommersend-Inseln und alles dazwischen erkunden kannst, ist dieser Leitfaden vollgepackt mit Kunst, Hintergrundwissen und mehr.

Es wurde auch von einem charmanten Khajit-Entdecker geschrieben, was will man also mehr? Das Buch ist ein gebundenes Buch, und es ist wichtig zu beachten, dass es nicht wirklich versucht, dieThe Elder Scrolls Online Spielweise zu verbessern, da viele der Überlebenstipps zum Bau von Unterkünften und zum Verbinden von Wunden nicht anwendbar sind.

Wenn ihr euch jedoch auf eine Reise nach Tamriel vorbereiten wollt, könnt ihr euch das Buch hier ansehen.