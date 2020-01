The Elder Scrolls Online: Greymoor führt euch ins schwarze Herz von Skyrim

Spieler von The Elder Scrolls Online waren bereits in vielen Ecken Tamriels unterwegs und bald kehren wir in eine Region zurück, die eine besondere Bedeutung für Gamer auf der ganzen Welt hat - Skyrim. Gestern Abend lief die Enthüllung der neuesten Erweiterung für das MMO und dort wurde bekanntgegeben, dass Zenimax Online Studios die weite Region nicht nur in ihrem Online-Rollenspiel umsetzen wird, sie planen auch direkt vier Erweiterungen dafür. Die Geschichte des Add-Ons startet 900 Jahre vor The Elder Scrolls V: Skyrim und wird uns mit dem "Schwarzen Herzen von Skyrim" vertraut machen, heißt es kryptisch. Das erste DLC läuft unter dem Namen TESO: Greymoor und es landet am 18. Mai für alle PC-Benutzer, bzw. am 2. Juni auf PS4 und Xbox One.

