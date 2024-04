The Elder Scrolls Online feiert sein 10-jähriges Jubiläum

HQ

Ob Sie es glauben oder nicht, es ist jetzt 10 Jahre her, dass The Elder Scrolls Online zum ersten Mal gestartet wurde. Das Spiel wurde erstmals 2014 für PC und Mac veröffentlicht und fand ein Jahr später im Jahr 2015 seinen Weg auf PS4 und Xbox One. 2021 erschien dann eine optimierte Version für PS5 und Xbox Series.

In den letzten zehn Jahren hat The Elder Scrolls Online acht Story-Kapitel erhalten, wobei das neueste mit dem Namen Gold Road im Juni 2024 erscheinen soll. Bei diesen Kapiteln handelt es sich um Morrowind, Sommersend, Elsweyr, Graumoor, Schwarzwald, Hochinsel, Necrom und Goldstraße.

Der offizielle Twitter/X-Account von Elder Scrolls Online feierte den Meilenstein mit dem folgenden Post: