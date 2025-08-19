The Elder Scrolls Online: Feast of Shadows bringt zwei neue Dungeons

HQ

Neue Abenteuer warten in The Elder Scrolls Online. Mit der Erweiterung "Fest der Schatten" kommen zwei neue Dungeons hinzu, zusammen mit einigen kleineren Updates für das Basisspiel. Unter anderem können Reittiere nun schwimmen. Das Update ist ab sofort für PC und Mac verfügbar und erscheint am 3. September für Konsolen.

ZeniMax Online Studios sagt:

"The Feast of Shadows knüpft thematisch an die Seasons of the Worm Cult-Saga an, eine Fortsetzung der ursprünglichen Geschichte, mit zwei neuen PvE-Dungeons, der Schwarzen Edelsteingießerei und Naj-Caldeesh, die sich tief auf der Insel Solstice befinden. Beide Dungeons führen einzigartige Handlungsstränge, epische Bosse und Belohnungen im Spiel ein und geben den Spielern die Möglichkeit, sich Nekromanten zu stellen und seelenstehlende Manufakturen zu schließen, während sich die Dinge weiter auf das weltverändernde, serverweite Event "Writhing Wall" vorbereiten, das später in diesem Jahr erscheint."

Diejenigen, die sich alle Updates ansehen möchten, können dies hier tun, und unten findet ihr den offiziellen Launch-Trailer.