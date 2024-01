The Elder Scrolls Online erreicht über 24 Millionen Spieler

HQ

Nach der Xbox Developer Direct gestern hatten Bethesda Softworks ein eigenes Event, bei dem die nächste Erweiterung für The Elder Scrolls Online vorgestellt wurde, die Gold Road genannt wurde. Aber sie hatten auch andere Neuigkeiten über das Spiel zu verkünden, wie z.B. die Enthüllung, dass sie nun einen weiteren Meilenstein mit 24 Millionen Spielern erreicht haben.

Im April letzten Jahres gab Bethesda bekannt, dass sie 22 Millionen Abenteurer erreicht haben, was bedeutet, dass das Spiel mit zwei Millionen Spielern in neun Monaten gewachsen ist, was einer beeindruckenden Rate von durchschnittlich über 200.000 Neueinsteigern pro Monat entspricht.

The Elder Scrolls Online: Gold Road erscheint am 3. Juni für PC und am 18. Juni für PlayStation 5 und Xbox Series S/X - wir können also wahrscheinlich davon ausgehen, dass diese Zahl auch in diesem Jahr stark steigen wird. Hier ist die offizielle Zusammenfassung für diese Erweiterung:

"Zum ersten Mal in The Elder Scrolls Online betritt ein neuer daedrischer Prinz Tamriel. Ithelia, die selbst von ihren treuesten Anhängern vergessen wurde, ist zurückgekehrt. Warum ist sie jetzt zurückgekehrt? Und was sind die Pläne ihrer Anhänger für West Weald? Begib dich auf ein Abenteuer, um die Realität zu bewahren, bevor sich die Fäden des Schicksals in Ithelias Kielwasser entwirren."