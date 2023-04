The Elder Scrolls Online erreicht Meilenstein von 22 Millionen Spielern

HQ

The Elder Scrolls Online wächst auch nach neun Jahren auf dem Markt weiter und hat laut einer aktuellen Präsentation für die Presse mittlerweile über 22 Millionen Spieler erreicht. Das bedeutet, dass es seit Juli letzten Jahres um über eine Million gewachsen ist, was einem Durchschnitt von über 100.000 neuen Spielern entspricht, die jeden Monat in Tamriel ankommen.

Wir gehen davon aus, dass diese Zahl in Zukunft noch viel weiter steigen wird, wenn die Erweiterung Necrom am 5. Juni für PC (20. Juni für PlayStation und Xbox) erscheint.

Danke Wccftech