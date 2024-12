The Elder Scrolls Online erhält keine großen jährlichen Erweiterungen mehr.

HQ

Viele Jahre lang gab es in The Elder Scrolls Online, wie in World of Warcraft, große Erweiterungen wie Greymoor und Morrowind, aber es scheint, dass dies in Zukunft nicht mehr der Fall sein wird.

Obwohl das Spiel mit dem aktuellen Inhaltsmodell recht erfolgreich war, ändert das Team dahinter nun die Richtung. Der Chef der ZeniMax Online Studios, Matt Filor, hat einen offenen Brief geschrieben, in dem er bestätigt, dass sich das Spiel offiziell von den großen "Chaptern" (wie er sie nennt) hin zu einem saisonalen Modell bewegt.

"Wir waren unglaublich erfolgreich mit unseren starken jährlichen Kapitelveröffentlichungen: Angefangen bei Morrowind im Jahr 2017 bis hin zu Gold Road vor nur sechs Monaten. Das Design der Zonen und die Quests/Inhalte sind das Herzstück eines jeden Elder Scrolls-Spiels, wie unser jährliches Kapitel-Release-Modell gezeigt hat. Wir werden immer noch viele Story-Inhalte machen, aber jetzt, mit Blick auf das Jahr 2025, müssen wir uns auf verschiedene Arten von Inhalten konzentrieren, um alle Arten von ESO-Spielern zu unterstützen. Also legen wir die Kapitel beiseite und konzentrieren uns auf neue Arten von Inhalten und eine neue Veröffentlichungsphilosophie. Mehr dazu weiter unten."

Elder Scrolls Online wird weiterhin um neue Inhalte erweitert, aber diese Saisons, in denen häufiger Inhalte eingeführt werden, scheinen nicht annähernd so ehrgeizig zu sein wie die größeren Kapitel.

"Im Laufe des Jahres 2025 werden wir uns mehr in Richtung eines saisonalen Inhaltsmodells bewegen und weg von der Veröffentlichung massiver Inhaltsupdates einmal im Jahr sein, wie wir es mit den Kapiteln getan haben. Wir werden in Zukunft noch viel mehr darüber sprechen, aber im Jahr 2025 wird es benannte Saisons mit einer Dauer von drei oder sechs Monaten geben, mit einer Mischung aus thematischen Story-Inhalten, Events, Shop-Gegenständen, Dungeons und mehr."