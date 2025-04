The Elder Scrolls IV: Oblivion zog am Tag der Veröffentlichung 180k+ gleichzeitige Spieler an Nicht schlecht für ein Remaster eines 20 Jahre alten RPGs.

HQ Trotz der Gerüchte, dass es sich im Schatten verbreiten würde, war es für viele dennoch eine angenehme Überraschung, als am Ende des gestrigen Streams enthüllt wurde, dass The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered verfügbar sein würde. Viele Leute strömten in Scharen zu dem Spiel, wie die neuesten Zahlen auf Steam über SteamDB zeigen. The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered hat gestern Abend 182.298 gleichzeitige Spieler gezählt. Zum Zeitpunkt des Schreibens ist dies immer noch der Höchststand der Spieler, aber wir könnten sehen, dass dieser Wert steigt, wenn wir uns dem Wochenende nähern. Der Spitzenwert von The Elder Scrolls V: Skyrim war um einiges höher als der des Oblivion Remasters und zog bei der Veröffentlichung 287.000+ Spieler auf Steam an, aber die Special Edition von Skyrim hatte nur etwa 69.000 Spieler, was zeigt, wie beliebt dieses Remaster ist, auch wenn es sich nicht um eine vollständige Neuveröffentlichung handelt. Wenn man bedenkt, dass das Spiel auch im Game Pass und auf anderen Konsolenplattformen verfügbar ist, können wir uns vorstellen, dass noch mehr Spieler wieder auf Cyrodil eingestiegen sind. Das zeigt auch, wie hungrig die Leute nach mehr Elder Scrolls-Einzelspieler-Erlebnissen sind. Oblivion wird diesen Hunger vielleicht eine Weile stillen, aber wir sind sicher, dass die Fans bald immer noch nach The Elder Scrolls VI fragen werden.