The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered verkaufte sich im ersten Monat mehr als das Original in 15 Monaten

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered Es wurde schon eine ganze Weile vor seiner Veröffentlichung gemunkelt, aber als es Ende letzten Monats plötzlich auf den Markt kam, strömten die Leute herbei, um den Einzelspieler-Juckreiz von Elder Scrolls zu kratzen, den sie jahrelang verpasst hatten.

Nach den jüngsten Daten von Mat Piscatella von Circana wissen wir jetzt, dass The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered das meistverkaufte Spiel im April 2025 war und mehr Exemplare verkaufte als das Originalspiel in den ersten 15 Monaten auf dem Markt. Es hat auch mehr Dollar-Verkäufe für das gesamte Spiel erzielt als in den ersten 14 Monaten des Originals.

An anderer Stelle in den Verkaufszahlen sehen wir, dass Xbox weiterhin einen großartigen Monat hatte. Bei den PS5-Veröffentlichungen von Indiana Jones and the Great Circle und Forza Horizon 5 landeten die Spiele im April auf den Plätzen 6 und 2.

Auch wenn der Game Pass den Spielern das Remaster von Oblivion zum Preis ihres Abonnements bietet, scheinen viele Spieler ihre Spiele immer noch gerne direkt zu kaufen. Auch für Xbox scheint sich die Strategie, auf andere Plattformen umzusteigen, in großem Maße auszuzahlen.