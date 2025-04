The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered soll Gerüchten zufolge alle zuvor veröffentlichten DLCs enthalten

HQ

Der Start von The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered steht Berichten zufolge vor der Tür – möglicherweise nur noch Wochen oder sogar Tage, wenn man den neuesten Gerüchten Glauben schenken darf. Und nach den kürzlich durchgesickerten Bildern zu urteilen, erwartet uns ein saftiges visuelles Upgrade.

Aber dieses Remaster von Bethesdas Klassiker könnte am Ende weitaus umfassender sein, als viele von uns ursprünglich erwartet hatten. Neuen Gerüchten zufolge wird The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered alle DLCs des Originalspiels enthalten. Das bedeutet, dass Erweiterungen wie Die Zitternden Inseln und Ritter der Neun sowie kleinere Add-ons wie der Turm des Zauberers und die Pferderüstung Teil des Pakets sein werden.

Das Remaster, das angeblich schon nächste Woche erscheinen soll, wurde von Virtuos entwickelt und soll auf der Unreal Engine 5 laufen, was durch die jüngsten Screenshots untermauert zu werden scheint. Hoffen wir nur, dass einige der Spielmechaniken ebenfalls modernisiert wurden, um dem Spiel ein zeitgemäßeres Gefühl zu verleihen.

Sollten sich die Gerüchte als wahr herausstellen, wäre dies nicht nur ein aufregendes Comeback für ein geliebtes RPG, sondern auch ein ziemlich harter Schlag für Nintendo, das sich hartnäckig weigerte, einen DLC in die sogenannte "komplette" Edition von The Legend of Zelda: Breath of the Wild für Switch 2 aufzunehmen.

Wie gehyped bist du für The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered ?