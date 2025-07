The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered Patch 1.2 bringt eine ganze Reihe von Fehlerbehebungen und neuen Schwierigkeitsstufen

HQ

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered Patch 1.2 ist da. Der Patch ist zwar noch nicht auf allen Plattformen verfügbar, aber er ist über Steam in Beta-Form spielbar, und Bethesda hat alles enthüllt, was es in diesem neuesten klobigen Update zu sehen gibt.

Die vollständigen Patchnotes könnt ihr hier lesen, in denen eines der wichtigsten Highlights den Schwierigkeitsgrad betrifft. Insbesondere könnt ihr euer Abenteuer jetzt ein wenig verfeinern, indem ihr den Kampfschaden des Spielers und den Kampfschaden der Gegner ändern könnt. Ihr könnt jetzt die Optionen "Anfänger", "Lehrling", "Adept", "Geselle", "Experte" und "Meister" für beide Einstellungen auswählen, wobei "Geselle" eher eine Brücke zwischen "Experte" und "Experte" ist.

Performance-Probleme in Gebieten wie Deepscorn Hollow, Black Rock Caverns und Bravil Castle wurden behoben, zusammen mit einigen irritierenden Gameplay-Optimierungen wie Argonier- und Khajiit-Schwänzen, die in ihrer Rüstung stecken geblieben sind, sowie seltsamen Skalierungen der Charaktergrößen.

Wenn Sie dieses Update über die Steam-Beta ausprobieren möchten, müssen Sie nur zu The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered in Ihrer Bibliothek navigieren, auf Eigenschaften klicken, Betas und die gewünschte Beta im Dropdown-Menü auswählen (es ist "/[beta] für diesen Patch) und dann warten, bis der neue Build heruntergeladen wird.

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered ist jetzt für PC, PS5 und Xbox Series X/S erhältlich