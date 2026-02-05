The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered kommt 2026 auf Switch 2

HQ

Einer der größten Überraschungserfolge des letzten Jahres, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, erscheint auf einer neuen Plattform. Nachdem die Spieler auf Xbox Series X/S, PC und PS5 in die imperiale Hauptstadt Cyrodiil zurückgebracht wurden, werden Nintendo-Puristen dieses Jahr endlich die Schönheit des Weiß-Gold-Turms erleben.

Im Gegensatz zu Fallout 4: Anniversary Edition und Indiana Jones and the Great Circle erhielt The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered kein festes Switch-2-Veröffentlichungsdatum. Wir wissen jedoch, dass es irgendwann dieses Jahr erscheinen wird.

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered enthält die Erweiterungen Shivering Isles und Knights of the Nine sowie zusätzlichen Inhalt. Hoffen wir, dass die Nintendo Switch 2 dem Spiel gewachsen ist, denn zum Start hatten sogar einige PCs Probleme, die verbesserte Version von Cyrodiil zum Leben zu erwecken.