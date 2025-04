The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered ist jetzt in voller Länge auf Xbox, PS5, PC und Game Pass verfügbar

HQ

Hören Sie auf, was Sie gerade tun, und melden Sie sich bei Ihrer Xbox- oder Game Pass-App auf dem PC oder der Konsole an, denn Sie müssen keine Sekunde länger warten, um The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered zu spielen. The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered ist jetzt auf Microsoft-Plattformen, PC und PS5 verfügbar.

Es gibt ein paar neue Funktionen, die wir Ihnen über diese Version mitteilen können. Sowohl Bethesda als auch Virtuos haben darüber gesprochen, wie Oblivion von der ursprünglichen Veröffentlichung bis zu den Verbesserungen dieser Version entwickelt wurde, in der sie die Charaktere, das Lippensynchronisationssystem, den Kampf, das Controller-Feedback und natürlich die Grafik komplett überarbeitet haben, indem sie komplett in der Unreal Engine 5 erstellt wurde.

Es gibt jedoch einige Dinge, die unbedingt aktualisiert werden mussten, wie z. B. die vollständige Aufzeichnung aller Dialoge. Es scheint jedoch, dass es in vielen Fällen gelungen ist, das Werk mit den originalen Synchronsprechern zu reproduzieren.

Es wurde auch bestätigt, dass The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered in einer Edition erscheinen wird, die sowohl das Basisspiel als auch seine beiden Haupterweiterungen, Knights of the Nine und Shivering Isles, enthält. Virtuos hat auch bestätigt, dass es ihre Absicht war, die Essenz des Originalspiels zu bewahren, und so gibt es bestimmte Subsysteme und "Abkürzungen", die auch hier beibehalten werden, wie z.B. der Glitch im Minispiel, bei dem Schlösser geknackt werden.

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered ist im Game Pass verfügbar und kann auch für 54,99 € erworben werden.