The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered ist bereits das drittmeistverkaufte Spiel des Jahres 2025

HQ

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered war ein Überraschungserfolg für Microsoft. Die größte Überraschung war die Veröffentlichung des Spiels selbst, das am 22. April nach einem Enthüllungstrailer und Stream veröffentlicht wurde. Was nicht so überraschend ist, ist, dass die Menschen in Scharen zur Rückkehr des beliebten RPGs strömten, was es zum bisher drittmeistverkauften Spiel des Jahres in den USA machte.

Das sagt Mat Piscatella von Circana, der auf Bluesky schrieb, dass The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, nachdem es das meistverkaufte Spiel der Woche war, an die Spitze der Charts geklettert ist und nur hinter Assassin's Creed Shadows und Monster Hunter: Wilds liegt.

Was daran vielleicht noch beeindruckender ist, ist, dass das Spiel im Game Pass verfügbar ist, was bedeutet, dass sich viele Leute dafür entscheiden, das Spiel direkt zu kaufen, anstatt es über einen Abonnementdienst auszuprobieren.

Wir müssen abwarten und sehen, ob The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered in den Verkaufscharts noch weiter aufsteigen kann und wie Bethesda aus diesem Erfolg Kapital schlagen will und was eine weitere Erinnerung daran ist, dass die Leute unbedingt mehr über The Elder Scrolls VI erfahren wollen.