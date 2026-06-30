The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered erscheint im August auf der Nintendo Switch 2

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Nachdem sie uns letztes Jahr auf PC, PS5 und Xbox Series X/S zurück in die kaiserliche Hauptstadt entführt haben, ist es fast an der Zeit, dass The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered uns erneut zu Bethesdas Fantasy-Klassiker entführt. Nachdem Anfang des Jahres angekündigt wurde, dass es für die Nintendo Switch 2 erscheint, wissen wir endlich, dass The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered am 11. August erscheint.

Das umgeht die meisten Veröffentlichungstermine für andere Starts 2026, die entweder in September und Oktober gehen, solange es noch geht, oder auf 2027 springen, um Grand Theft Auto VI zu vermeiden. Da The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered schon ein Jahr und etwas Wechsel alt ist, ist es jedoch unwahrscheinlich, dass die Nintendo Switch 2-Version wirklich versucht, ihr Gewicht unter einigen der anderen Veröffentlichungen dieses Jahres einzusetzen.

Dennoch ein willkommenes Geschenk für alle, die es wollen, und eine Möglichkeit, deine AbenteuerThe Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered mit der Nintendo Switch 2 unterwegs zu erleben. Interessanterweise sehen wir es im untenstehenden Trailer nur im Dock gespielt, aber das liegt daran, dass ein Großteil der Trailerlaufzeit damit verbracht wird, dass der begeisterte Fan unserem Spieler folgt, was deren tägliche Aktivitäten mit ihrer unaufhörlichen Unterstützung ziemlich zur Hölle macht.