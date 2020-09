The Elder Scrolls III: Morrowind schaltet Original-Xbox aus, um Speicher freizulegen

Natürlich hat Microsoft nicht vor, den unglaublichen Kauf von Zenimax Media stillschweigend vorbeiziehen zu lassen, deshalb lud Larry "Major Nelson" Hryb Xbox-Chef Phil Spencer und zwei von Bethesdas Schlüsselfiguren diese Woche zu einem kurzen Gespräch ein. Die neueste Folge seines Podcast-Formates hat uns deshalb einige interessante Informationen beschert, unter anderem diese Perle eines alten Rollenspielhits:

Todd Howard, Leiter der Bethesda Game Studios, erinnerte sich noch sehr gut an einen verblüffenden Trick in der Xbox-Version von The Elder Scrolls III: Morrowind. Die Konsole von 2002 hatte große Probleme mit ihrem Speicher und deshalb musste Bethesdas Open-World-Rollenspiel ungewöhnliche Schritte unternehmen, um diesen Stolperstein zu umgehen. Der Manager erklärte uns, dass sie die Konsole im Betrieb regelmäßig neu starteten, um den virtuellen Speicher schnellstmöglich freizulegen. Das ist ihnen wohl gelungen, ohne dass es die Spieler bemerkten:

"Es gab einige gute Tricks, die uns [Xbox] beigebracht hat. Mein Favorit ist Morrowind: [...] Sobald der verfügbare Speicher sinkt, dann könnt ihr die originale Xbox neu starten und der Benutzer wird es nicht bemerken. Ihr könnt trotzdem ein Bild anzeigen lassen. Wenn Morrowind geladen wird, dauert es manchmal sehr lange. [In dieser Zeit] startet die Xbox neu."