The Elder Scrolls III: Morrowind kann jetzt im Browser abgespielt werden

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The Elder Scrolls III: Morrowind folgt Dooms Fußstapfen, da das beliebte Rollenspiel scheinbar an allerlei ungewöhnliche Orte portiert wird. Jetzt kannst du Bethesdas klassische Reise in die Länder der Dunmer im Browser spielen, da ein kreativer Reddit-Nutzer es geschafft hat, das gesamte Spiel ohne Installation zum Laufen zu bringen.

Von Eurogamer erwischt, sagte Reddit-Nutzer Dumpster_Buddy, dass sie die OpenMW-Engine bekommen haben, eine Open-Source-Engine, mit der man Morrowind ausführen kann, die an WebAssembly arbeitet. Das bedeutet, du kannst einen Browser-Tab öffnen und Morrowind spielen. Keine Installation, kein Launcher, nur ein Klick und du stehst in Seyda Neen. Du kannst deinen Fortschritt speichern, das Spiel mit einem Gamepad zum Laufen bringen und es genauso sehen, wie es laufen würde, wenn du es zum Beispiel auf Steam oder GOG startest.

Wenn wir sagen, es gibt keine Installation, könnte das etwas irreführend sein, da man die Morrowind-Dateien auf dem System benötigt, um es im Browser abzuspielen. Wenn du diese Dateien auf einem tragbaren Laufwerk hättest, könntest du das gesamte Morrowind überallhin mitnehmen, bereit, von jedem PC aus zu spielen, an den du dein Laufwerk anschließen kannst. Hier gibt es einen Mod , den du dir anschauen kannst, mit einer kleinen Sample-Welt, vielleicht die perfekte Ablenkung für eine Mittagspause.