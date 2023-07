The Elder Scrolls III: Morrowind - Hält es stand?

HQ

Wasser! Ich fand es toll, dass meine schicke 3DFX-Karte Wasser dort anzeigen konnte, wo sich die Oberfläche tatsächlich bewegte, wenn man hindurchging. Es war sehr schick. Insgesamt war The Elder Scrolls III: Morrowind eine völlig neue Erfahrung, als ich es zu Beginn des neuen Jahrtausends spielte. Ich war nicht so gut in Englisch, wie ich es nach sechs Jahren Schule mit dem Hauptfach war, also fiel es mir schwer, mitzuhalten. Die Welt war jedoch erstaunlich zu erkunden und ich liebte die seltsame Insel Vvardenfell. Ich schaffte es schließlich, die lange Geschichte durchzustehen und liebte den größten Teil des Spiels, auch wenn die Mechanik schwer zu verstehen war und die Grafik schon damals etwas mangelhaft war. Bis heute gilt es als einer der absoluten Klassiker von Bethesda und wird immer einen Platz in meinem Herzen haben. Aber es bleibt die Frage, wie es sich anfühlen würde, es heute zu starten, wenn man es noch nie zuvor gespielt hat.

Aus Gründen der Transparenz möchte ich nur sagen, dass ich Morrowind mit vielen Mods gespielt habe, und ich habe dies getan, um die Herangehensweise ein wenig zu erleichtern, was Bethesda-Spielen in der Originalversion tendenziell fehlt. So würde ich auch anderen empfehlen, sich Morrowind zu nähern.

Die Geschichte in Morrowind ist für ein modernes Spiel nicht so einfach zu verfolgen. Es gibt eine Menge Lektüre in Konversationsmenüs, die nicht ganz Sinn ergeben. Es ist genauso undurchsichtig wie damals. Es gibt mehrere Mods, die sich damit befassen, aber ich finde das System immer noch sehr unüberschaubar und es behindert immer noch meine positiven Erfahrungen mit dem Spiel. Es gibt von Fans erstellte Mods für das Spiel, auf die ich mich wirklich freue, da die Gespräche viel mehr geäußert werden als im Original, was das Spiel zugänglicher machen wird.

Wenn Sie sich durch die vielen Konversationsboxen wühlen, gibt es eine faszinierende Geschichte unter der Oberfläche. Du schlüpfst in die Rolle eines unbekannten Gefangenen, der in der Stadt Seyda Neen ankommt, wo du dich mit Caius Cossades in Verbindung setzen sollst, nachdem der Kaiser dich wegen des Verdachts, der legendäre Nerevarine zu sein, freigelassen hat. Er befindet sich in Balomora, einer großen Stadt im südlichen Teil von Morrowind. Dann macht er sich auf den Weg, um dir von dem bösen Dagoth Ur und seinem Plan, die Insel mit der Corprus-Krankheit zu infizieren, zu erzählen. Es steckt noch viel mehr hinter der Geschichte, und es ist meiner Meinung nach die beste Geschichte aller fünf Elder Scrolls-Spiele. Es ist mysteriös, aufregend und man hat wirklich das Gefühl, dass wichtige Dinge auf dem Spiel stehen. Die Geschichte ist heute genauso spannend wie damals, auch wenn es ziemlich schwierig war, sich zurechtzufinden, aber genau wie in den frühen 00er Jahren hat sich die Mühe gelohnt. Neben der Hauptgeschichte gibt es auch zwei sehr große Erweiterungen des Spiels, Tribunal und Bloodmoon, so dass es viel zu entdecken gibt, wenn Sie Storytelling vom Feinsten erleben möchten.

Die größte Stärke von The Elder Scroll III: Morrowind ist jedoch, wie bei allen Bethesda-Spielen, die offene Welt. Morrowind ist ein seltsamer Ort mit riesigen Pilzen, interessanter Architektur und Kreaturen, die du sonst nirgendwo in der Welt von Elder Scrolls siehst. Die Insel hat karge Gebiete, die sich einsam anfühlen, aber gleichzeitig chaotisch, da es immer etwas zu tun gibt. Es gibt immer eine Ruine, die faszinierend aussieht, eine Höhle, in der es ein Rätsel zu lösen gibt, oder die sehr mysteriösen Dwemer, die verschwunden sind und Roboter zurückgelassen haben, die sehr rätselhaft und ziemlich gewalttätig sind. Ich liebe Morrowind in Bezug auf die Erkundung, und das tue ich in allen Rollenspielen von Bethesda. Morrowind ist einfach etwas Besonderes, vor allem, weil es so ungeschliffen ist und sich von seinen Fortsetzungen unterscheidet, was dem Spiel ein ganz besonderes Gefühl verleiht, das mehr und mehr verschwindet, wenn die Serie und Bethesdas Spiele schlanker werden. Ich hoffe, Starfield fängt etwas von diesem Wahnsinn ein, denn es ist Neuland für Bethesda. Es wird spannend.

Wenn ich ungeschliffen sage, dann meine ich das auch so. Morrowind ist hässlich! Das war schon immer so. Die Charaktere sehen kantig und klobig aus, die Städte sind braun und langweilig, und viele der Gebiete sind nicht besonders üppig und bestehen aus schwarzen Felsen und grauer Erde. In einigen Bereichen gibt es Sandstürme, bei denen es sich um braune Teppiche handelt, die die Sicht verringern. Es ist alles ein bisschen langweilig, aber es hebt auch die Farben, die es gibt, mehr hervor. Es gibt jedoch auch Bereiche, die üppiger sind und in denen Sie diese blauen quallenartigen Kreaturen namens Netch's treffen und immer noch fantastisch aussehen. Es gibt also Höhen und Tiefen, wenn man durch das Vulkanland reist.

Wenn Sie, wie ich, zu Nexus Mods gehen, um die Grafik zu aktualisieren, können Sie das Aussehen des Spiels enorm verändern. Es gibt Tausende von Mods, die in den 20 Jahren, in denen es das Spiel gibt, erstellt wurden. Ich habe eine Gesamtkonvertierung gefunden, die 200 Mods hinzugefügt hat und das Spiel bunter und weicher gemacht hat. Allerdings ist das Spiel noch 20 Jahre alt und man kann einen Teil des Mülls nicht wegpolieren, aber es kann das Spielgefühl ziemlich verändern. Ich habe diese Mods nicht verwendet, sondern mich für Modifikationen entschieden, die das Spiel weniger kantig gemacht haben, und diese können viele Dinge beheben, die mich genervt haben. Das Magiesystem zum Beispiel ist nicht einfach, und mit Mods wird es etwas überschaubarer. Verzauberung und Alchemie können auch mit Mods etwas einfacher gemacht werden, und all die Dinge, mit denen ich persönlich zu kämpfen hatte, habe ich gestrafft, und es macht das Spiel für mich besser, wobei der Spaß an den Stärken des Spiels mehr im Vordergrund steht.

Eines der besten Dinge an Morrowind ist die Musik, die von Jeremy Soule komponiert wurde. Es gibt nicht viel Musik im Spiel, und während du durch die Welt läufst, wird die Musik sehr minimalistisch, aber auch sehr atmosphärisch sein. Dann gibt es noch das Thema für Morrowind, von dem man Versionen in den folgenden Spielen der Serie finden kann, und Morrowind hat meiner Meinung nach die beste Version. Ich liebe das ruhige und später bombastische Intro des Spiels, das einfach fantastisch ist, aber es gibt auch viele Kompositionen im Spiel, die einem nach dem Spielen von Morrowind im Gedächtnis bleiben werden. 20 Jahre später liebe ich es immer noch, mit diesen Musikstücken in den Ohren herumzulaufen.

Hält Morrowind also stand? Ja, ich denke schon. Das Spiel ist in die Jahre gekommen und hat einige wirklich scharfe Kanten, aber wenn man ihm Zeit gibt, wird es sich öffnen und zu dem legendären Spiel werden, das es ist. Mods können dann hinzugefügt werden, um diese Kanten ein wenig abzuschleifen.