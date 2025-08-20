The Edge of Water erkundet Trauer, Mythen und die Geheimnisse des Meeres

The Edge of Water ist ein neues Indie-Spiel, das sich mit Trauer und Selbstfindung auseinandersetzt, indem es eine von Herzen kommende Geschichte über das Geheimnis des Meeres und die Zerbrechlichkeit des menschlichen Lebens erzählt. Es wird als ein storybasiertes Abenteuer beschrieben, das die Spieler in eine Mythologie über eine einst verlorene Unterwasserwelt hineinzieht. Der Legende nach wurden die Menschen von Su - dem lebensspendenden Geist des Meeres - aus der Tiefe verbannt und gezwungen, an der Oberfläche zu gehen. Seitdem ist die Beziehung zwischen Mensch und Ozean sowohl von Sehnsucht als auch von Verlust geprägt.

Die Welt von The Edge of Water entfaltet sich nach und nach, mit neuen Kreaturen und Dorfbewohnern, die Tag für Tag auftauchen und alle ihre eigenen Geschichten und Probleme mitbringen. Durch Beobachten, Kommunizieren und Erforschen verbindet Hedi die Fäden zwischen sich selbst, dem Meer und der mythischen Kraft, die einst die Tore zur Tiefe schloss.

Wir haben mit Narrative Designerin Diana Razman gesprochen, die die Ursprünge des Konzepts erklärt hat und sagte, dass es ihr Ziel war, ein visuell beeindruckendes Spiel zu machen, in dem man als Spieler alles sehen kann, was unter Wasser passiert. Sie erklärte auch, dass Kreaturen, die man trifft, ein wesentlicher Bestandteil des Lösens der Rätsel sind, die präsentiert werden, und dass man ihnen Befehle gibt, indem man Bewegungen im Wasser ausführt - das entspricht verschiedenen Handlungen.

Sehen Sie sich unser Interview mit Diana in voller Länge hier unten an. The Edge of Water kann ab sofort auf Steam auf die Wunschliste gesetzt werden.