The Duskbloods Das geistige Eigentum ist Eigentum von FromSoftware

HQ

The Duskbloods, das neue IP- und PvPvE-Erlebnis von FromSoftware, wird nächstes Jahr exklusiv für die Nintendo Switch 2 erscheinen. Anders als beim letzten Mal, als FromSoftware eine Konsole exklusiv mit dem Wort Blut im Titel gemacht hat, besitzt es dieses Mal jedoch die IP.

Eine Markenanmeldung, die vom Reset Era-Benutzer Red Kong XIX entdeckt wurde, zeigt, dass FromSoftware The Duskbloods IP besitzt, was bedeutet, dass, wenn sich das Spiel als beliebt erweisen würde und es daher Pläne gäbe, mehr damit zu machen, wir nichts Ähnliches wie die Bloodborne-Situation sehen würden.

FromSoftware scheint daran interessiert zu sein, mehr von Bloodborne zu erforschen, aber dass Sony das geistige Eigentum besitzt, erweist sich in mancher Hinsicht als Hürde, wie es scheint. Dass FromSoftware The Duskbloods IP besitzt, bedeutet auch, dass es die Kontrolle darüber zu haben scheint, wo das Spiel veröffentlicht werden könnte, was bedeutet, dass die Spieler den Multiplayer-Titel vielleicht irgendwann auf anderen Plattformen als der Switch 2 sehen könnten.