The Duskbloods bestätigt, dass es sich um einen PvPvE-Titel mit mehreren Protagonisten handelt

Wir wussten, dass wir heute mehr Informationen über FromSoftware 's The Duskbloods erhalten würden, da der japanische Entwickler einen Creator's Voice Artikel von Nintendo versprochen hat. Dieser ist gerade gelandet und hat ein dreiseitiges Interview mit Game Director und FromSoftware-Chef Hidetaka Miyazaki bereitgestellt.

HQ

Während der dreiteilige Artikel (Teil 1, Teil 2 und Teil 3) viele Informationen enthält, die den FromSoftware -Fan in Ihrem Leben besänftigen werden, kommt eines der Schlüsselelemente in Bezug auf The Duskbloods in der Frage, was das Spiel tatsächlich ist. Miyazaki bestätigt, dass es sich um ein PvPvE-Erlebnis handeln wird und dass "es sich im Kern um ein Online-Multiplayer-Spiel handelt, bei dem es sowohl Spieler gegen Spieler als auch Spieler gegen Feinde geht".

Miyazaki erklärt, warum sie diesen Weg eingeschlagen haben: "Ich fand die PvPvE-Struktur schon immer sehr interessant. Es ermöglicht eine breite Palette von Spieldesign-Ideen und ermöglicht es uns gleichzeitig, unsere Erfahrung bei der Gestaltung herausfordernder Gegnerbegegnungen zu nutzen."

Aber für diejenigen, die sich Sorgen darüber machen, was diese Richtung für die Zukunft von FromSoftware bedeutet, erklärt er auch: "Wie bereits erwähnt, ist dies im Kern ein Online-Multiplayer-Titel, aber das bedeutet nicht, dass wir als Unternehmen beschlossen haben, in Zukunft mit Titeln in eine stärker auf Multiplayer ausgerichtete Richtung zu wechseln."

Abgesehen davon, dass er über die erwartete seltsame und wunderbare Handlung und das fabelhafte, viktorianische und gotische Setting spricht, bestätigt Miyazaki auch, dass The Duskbloods eine Sammlung spielbarer Charaktere bietet. Uns wird gesagt: "Ja, es gibt über ein Dutzend Charaktere, aus denen der Spieler wählen kann, jeder mit seiner eigenen Identität und seinem eigenen Aussehen. Ich denke, es gibt viele einzigartige Elemente in den Charakterdesigns und den Waffen, die sie verwenden, also werden die Spieler hoffentlich den einen oder anderen Favoriten finden. Außerdem kann jeder Charakter bis zu einem gewissen Grad angepasst werden, so dass die Spieler Spaß daran haben, einen Charakter zu erstellen, der sich wie ihr eigener anfühlt."

Der Online-Mehrspielermodus für The Duskbloods wird bis zu acht Spieler unterstützen und über Rollensysteme verfügen, die sich auf die Action auswirken, einschließlich einem, das es Spielern ermöglicht, sich gegenseitig zu töten. Miyazaki erklärt, dass diese Rollen den Tabletop-Rollen ähneln, dass sich das Kern-Gameplay jedoch nicht um diese dreht, sondern dass es darum geht, spezielle Aufgaben wie das Töten eines Boss-Gegners zu erfüllen.

Zu guter Letzt kommentierte Miyazaki ihren "Nintendo-esken" Charakter, die geflügelte Ratte, die wir im Trailer gesehen haben. Der berühmte japanische Schöpfer erklärte mehr über diesen Charakter und fügte Folgendes hinzu: "Dieser Charakter teilt sich eine ähnliche Rolle mit den Feuerwächtern aus der Dark Souls-Serie. Sie bleiben im Hub-Bereich und stehen dem Spieler mit Rat und Tat zur Seite. Ich nehme an, man könnte sagen, dass wir versucht haben, im Geiste der Partnerschaft etwas Nintendo-artiges zu machen. Wir haben zur Abwechslung mal etwas Süßes ausprobiert. Obwohl ich sagen würde, dass diese Figur eigentlich ein älterer Herr ist (Gelächter)."

The Duskbloods hat derzeit kein festes Veröffentlichungsdatum, aber wir wissen, dass es am Switch 2 im Jahr 2026 erscheinen wird.