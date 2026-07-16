The Duskbloods bekommt nächsten Monat seinen Netzwerktest

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The Duskbloods, FromSoftwares Version von PvPvE, hat seine Netzwerktestdaten bekannt gegeben. Seit letztem Monat wussten wir, dass einige glückliche Fans diesen Sommer The Duskbloods spielen können, aber jetzt haben wir die Termine, an denen wir das Spiel tatsächlich spielen können. Sie sind vom 21. bis 24. August und landen direkt vor der Gamescom.

Laut der Website des Spiels öffnen die Bewerbungen ab dem 22. Juli für den Netzwerktest. Du musst eine Nintendo Switch 2-Konsole und eine aktive Nintendo Switch Online-Mitgliedschaft haben, um dich für den Netzwerktest zu bewerben und daran teilzunehmen. Der Anwendungsaspekt des Netzwerktests lässt einen vielleicht denken, dass nicht viele Leute das Spiel früh spielen können, aber es scheint, als wolle FromSoftware viele Leute online haben für The Duskbloods, da sie den Netzwerktest nutzen, um "das Spiel zu überprüfen und gleichzeitig den Spielserver zu belasten."

Außerdem wollen sie testen, wie der Mehrspielermodus funktioniert, wenn Leute von überall auf der Welt online spielen, was viele Teilnehmer erfordern wird. Schließlich gibt es noch den Test der Spielbalance. Der Netzwerktest selbst ist im Grunde wie eine geschlossene Beta für das Spiel, falls du noch nie daran teilgenommen hast. Für The Duskbloods können bis zu acht Spieler an einem Mehrspieler-Match teilnehmen.

In der Regel erscheinen diese Netzwerktests einige Monate vor der vollständigen Veröffentlichung. Elden Ring: Nightreign führte seinen Netzwerktest vom 14. bis 17. Februar letzten Jahres durch, bevor der vollständige Start am 30. Mai erfolgte. Bei The Duskbloods kann es anders sein, da es nur auf einer Plattform erscheint, aber wenn dieser Zeitraum folgt, können wir erwarten, dass das Spiel vielleicht im November erscheint. Nimm das, GTA VI.