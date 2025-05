The Drifter erscheint am 17. Juli

Das Indie-Point-and-Click-Adventure The Drifter hat ein Veröffentlichungsdatum festgelegt. Das Spiel wird am 17. Juli für PC, Mac und Linux erscheinen.

Das Spiel folgt einem Herumtreiber, der Zeuge eines gewaltsamen Mordes wird, bevor er selbst ermordet wird, und folgt dem Hauptcharakter, der Sekunden vor seinem Tod in seinen Körper zurückgeworfen wird und in diesem Abenteuerthriller seinen Namen reinwaschen muss.

Neben der Ankündigung des Veröffentlichungsdatums enthüllte The Drifter auch, dass es an der Juni-Ausgabe des Steam Next Fest teilnehmen wird und den Leuten die Möglichkeit gibt, das erste Kapitel über eine Demo auf Steam auszuprobieren, die jetzt verfügbar ist.

Neben der Veröffentlichung auf PC, Mac und Linux ist auch eine Nintendo Switch-Version von The Drifter geplant, die jedoch zu einem späteren Zeitpunkt erscheinen wird.