The Drifter bei den Australian Game Developer Awards zum Spiel des Jahres 2025 gekürt

Wenn du Gamereactor im geschäftigen September verfolgt hast, hast du vielleicht unsere begeisterte Rezension von Powerhoofs The Drifter gelesen, in der wir Bestnoten für den Titel vergeben und ihm eine illustre 10/10 gegeben haben. Offensichtlich waren wir mit unserem Eindruck von dem Spiel nicht allein, denn beim letzten Australian Game Developer Awards wurde ihm die wichtigste Trophäe überreicht.

Wie aus GamesIndustry.biz hervorgeht, wurde enthüllt, dass The Drifter bei der australischen Veranstaltung als Game of the Year bezeichnet wurde. Aber das war noch nicht alles, denn das Spiel nahm eine Fülle von Trophäen mit nach Hause, darunter Excellence in Art, Excellence in Narrative und Excellence in Sound Design.

Wenn Sie The Drifter noch nicht gespielt haben, können Sie ein Exemplar auf Steam zum recht erschwinglichen Preis von 16,75 £ ergattern. Nicht schlecht für Game of the Year, oder?