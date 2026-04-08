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Liebe ist nicht immer einfach, aber es ist äußerst selten, dass sie jemals so schwer ist wie in A24s The Drama. Mit Robert Pattinson und Zendaya in den Hauptrollen folgt der Film einem Paar, das kurz vor der Hochzeit steht, sowie einem neu entdeckten Geheimnis, das ihre Ehe gefährden droht, noch bevor sie überhaupt begonnen hat.

Wir beginnen mit einem süßen Meet-Shot, in dem Charlie (Pattinson) Emma (Zendaya) in einem Café anspricht. Ihre teilweise Taubheit führt zu einer niedlichen Geschichte, wie man sie aus einer Romcom der frühen 2000er erwarten würde, und die erste Phase des Films führt uns durch diesen verliebten Aspekt einer solchen Beziehung. Erste Dates, zusammenziehen, großartiger Sex – alles läuft so gut, wie man es erwarten kann. Selbst wenn man weiß, dass etwas schiefgehen wird, ist es schön, dass an der Liebe, die diese beiden Charaktere teilen, nichts Zynisches ist. Der Film fordert uns mehrfach auf, über Charlie und Emma zu lachen, aber nie über die Vorstellung, dass sie verliebt sein könnten. Das sind keine zwei jungen Idioten, die von der körperlichen Anziehung zueinander geblendet sind und die beim ersten Anzeichen von wirklichem Ärger Schluss machen würden.

Es ist am besten, blind in The Drama zu gehen, und ich werde nicht verraten, was der zentrale Twist ist, der das Leben dieses Paares auf den Kopf stellt, aber es ist etwas, das euch und euren Partner dazu bringen wird, darüber zu diskutieren, ob die Figuren auf der Heimfahrt hätten zusammenbleiben sollen oder nicht.

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The Drama wimmelt von Momenten, Themen und Charakteren, die für den Wasserspender passen. Es ist ein wirklich reichhaltiger Text mit genug zusätzlichen Details, um ein Dutzend "Hast du das gesehen?"-YouTube-Shorts oder Reels zu füllen. Ich war ein besonderer Fan davon, wie Pattinsons Haare schlaffer wurden, als sein Geisteszustand sich verschlechterte. Ich glaube aber nicht, dass ich ihn bald noch einmal anschauen möchte. Der Film ist brillant peinlich, mit Momenten, in denen man entweder lacht oder sich wie eine Schnecke zurückzieht, die in ihren Panzer zurückkehrt, während The Drama die Geheimnisse des Paares weiter in die Öffentlichkeit bringt und immer mehr Menschen den schrecklichen Moment erfahren, der Pattinson und Zendaya dazu brachte, ihr gemeinsames Leben zu hinterfragen.

Ich hätte wirklich nicht erwartet, dass The Drama so absichtlich lustig sein würde. Angesichts des Titels und der beteiligten Schauspieler hatte ich einen Film erwartet, der mehr von, nun ja, Drama durchdrungen ist. Allerdings ist The Drama so gut geschnitten und gefilmt, dass man nicht anders kann, als zu lachen, selbst wenn man weiß, dass man es nicht sollte. Es gibt einige Zwischensequenzen, die manchmal zu einer Family-Guy-Episode passen, aber sie mindern nie das emotionale Gewicht und den Kern des Films. Im Gegenteil, die Komik macht es nur noch realer, als wären die Figuren nicht für den Konflikt gemacht, sondern existieren als echte Menschen, sodass wir einen kurzen Einblick in ihr Leben bekommen.

Ich und wen?

Zendaya und Robert Pattinson machen einen fantastischen Job bei der Darstellung von Emma und Charlie, wobei ich Zendaya hier besonders hervorheben möchte. Wie schon in Challengers beweist Zendaya, dass sie, obwohl sie heute eine der größten Stars der Welt ist, als jemand anderes völlig glaubwürdig sein kann. Das gehört zu ihrem Job als Schauspielerin, aber manchmal wachsen Stars so groß, dass man sich kaum vorstellen kann, jemanden zu spielen, der nicht größer als das Leben ist. Dennoch ist Emma eine bodenständige, realistische Person, auf der der zentrale Konflikt des Films basiert. Vielleicht hast du die Kontroverse um einige Aspekte des Films gehört, die ich wegen Spoilern nicht hervorheben werde, aber selbst mit Themen, die auf einem Drahtseil über einem Abgrund der Volatilität balancieren, trägt Zendaya das Gewicht des Films wie ein leerer Sack. Pattinson ist als Charlie ebenfalls ein brillanter zerstreuter Kopf, der viel zu oft in seinem eigenen Grübeln gefangen ist, was dazu führt, dass er die schlimmsten Szenarien erschafft, die er in seinem Kopf geträumt hat.

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The Drama ist ein phänomenales, charaktergetriebenes Filmstück. Es ist lustig, emotional und brillant geschnitten. Vielleicht mochte ich am meisten daran aber das romantische Element. Wie ich zu Beginn sagte, gibt es in diesem Film den Glauben, dass Liebe, wahre Liebe, existiert, und das bietet ein zentrales Thema der Hoffnung, das hilft, die Fragen zu beantworten, ob Menschen erlöst werden können, die im Kern des Films liegen. Ich möchte diesen Film von ganzem Herzen lieben, doch die Kontroverse um die Beziehung des Regisseurs Kristoffer Borgli zu einem Teenager, als er Ende 20 war, behindert das und hinterlässt einen bitteren Nachgeschmack, wenn ich den Film so leidenschaftlich lobe.