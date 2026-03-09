The Division wurde ursprünglich als MMO konzipiert: "Ich glaube, wir haben die technische Herausforderung unterschätzt, gleichzeitig eine neue Engine und ein sehr kompliziertes Spiel zu entwickeln."

HQ

The Division ist eines der beliebtesten Titel von Ubisoft in den letzten Jahren, wie der neue Rekord für gleichzeitige Spieler belegt, der von The Division 2 auf Steam aufgestellt wurde. Zum zehnten Jubiläum der Veröffentlichung des ersten Spiels und mit The Division 3 in Sicht, haben Massive Entertainment, die Entwickler des Spiels, ein tägliches Entwicklungsvideo veröffentlicht, das neue Details zum Prozess hinter The Division enthüllt.

Unter all den Details hinter den Kulissen fällt als Erstes auf, dass The Division ursprünglich ein MMO werden sollte. Obwohl wir von dieser Vision des Spiels bisher nicht viel gesehen haben, werden wir uns immer fragen, ob das Spiel mit diesem Ansatz hätte funktionieren können, und wir kennen auch einige der technischen Probleme, mit denen das Team konfrontiert war.

Snowdrop: Der Schlüssel zum Erfolg und zu einem Kopfschmerz

Ein Teil der anfänglichen Wirkung des Spiels lag an der Grafik und dem Gameplay, die die neue Snowdrop-Engine nutzten, aber von dieser ersten Ankündigung auf der E3 2013 bis zum Launch mussten die Entwickler sehr hart arbeiten. Der ehemalige Geschäftsführer von The Division, David Polfeldt, erinnert sich: "Ich dachte, es wäre einfacher, von der Ankündigung 2013 bis zum Launch zu gehen." "Ich denke, wir haben die technische Herausforderung unterschätzt, eine neue Engine und gleichzeitig ein sehr kompliziertes Spiel zu entwickeln."

Beim Erstellen eines Spiels ist die erste Ankündigung wichtig, aber ebenso die gemachten Versprechen und das, was im Endprodukt geliefert werden kann. Ubisoft hat in der Vergangenheit viele schlechte Erfahrungen gemacht, als Spiele wie Watch Dogs in ihrer ersten Ankündigung viel versprochen hatten, das Endprodukt jedoch nicht den Erwartungen gerecht wurde. Polfeldt war sich dessen ebenfalls bewusst: "Wir hatten diese großen Versprechen gemacht und haben wirklich die Geduld aller auf die Probe gestellt."

Aus der Vergangenheit lernen, um die Zukunft zu verbessern

Wenn eines aus diesem Entwicklungstagebuch klar ist, dann ist es, dass alle Köpfe hinter The Division all ihre Erfahrung und ihr Wissen genutzt haben, um The Division 3 und sein Universum mit Comics, Büchern und Serien weiter zu gestalten. Es ist offensichtlich, dass das gesamte Kreativteam hinter dem Spiel es sehr genießt, dem von ihnen geschaffenen Universum neues Leben einzuhauchen, sodass wir erwarten können, dass The Division 3 voller neuer Features sein wird, die Fans sicher zu schätzen wissen. Es ist möglich, dass sie zu dieser ursprünglichen Idee in Form eines MMOs zurückkehren, das schließlich The Division wurde, und Elemente dieses Gameplays in die Serie einfügen

Das Entwicklungstagebuch können Sie hier mit bisher nie gesehenen Aufnahmen der frühen MMO-Version von The Division bei 1:41 ansehen.

HQ

Hättest du gerne diese MMO-Version von The Division gesehen? Vielleicht können sie in Zukunft ein Spiel mit diesen Eigenschaften noch einmal spielen...