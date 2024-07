The Division Resurgence und Rainbow Six Mobile aus dem GJ25 verschoben

HQ

Mit all den Franchises, die es gibt, hat Ubisoft immer ein paar Eisen im Feuer. Allerdings sind nicht alle von ihnen bereit, sich gleichzeitig zu outen. In einem kürzlich veröffentlichten Finanzbericht beschloss der Verlag, bekannt zu geben, dass zwei große mobile Titel in diesem Geschäftsjahr nicht veröffentlicht werden.

Sowohl The Division Resurgence als auch Rainbow Six Mobile werden in diesem Geschäftsjahr, dem GJ25, nicht erscheinen. Eine Erklärung aus dem Bericht lautet wie folgt, um die Verzögerung zu erklären:

"Das Line-up für den Rest des GJ25 umfasst Assassin's Creed Shadows und Star Wars Outlaws. Rainbow Six Mobile und The Division Resurgence werden im GJ25 nicht mehr erwartet, da sich die Teams die notwendige Zeit nehmen, um sicherzustellen, dass diese Erfahrungen die Erwartungen mit optimierten KPIs im Kontext eines anspruchsvollen, aber sehr großen Marktes erfüllen."

Für diejenigen, die Ubisoft-Spiele hauptsächlich auf der Konsole mögen, ist dies keine große Sache, da Sie einen mit Spannung erwarteten Titel aus einem der größten Franchises von Ubisoft und das erste Open-World-Star Wars-Spiel erhalten. Aber wenn Sie ein mobiler Spieler sind, wird dies ein kleiner Schlag sein, da es bedeutet, dass es bis etwa einem Drittel des nächsten Jahres keine Neuigkeiten zu diesen Titeln geben wird.