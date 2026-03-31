The Division Resurgence ist eine "eher wie eine Erweiterung", die "eine neue Spielweise" der Serie bringt

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Wir wissen, dass Massive Entertainment an einem dritten Hauptkapitel der The Division-Reihe arbeitet, während sie The Division 2 mit zusätzlicher Unterstützung weiter ausbauen und weiterentwickeln. Obwohl dies vielversprechende Pläne sind, sind sieben Jahre vergangen, seit ein neues Hauptkapitel der Serie erschienen ist, was The Division Resurgence zu einem noch interessanteren Projekt macht.

Jetzt auf iOS- und Android-Geräten verfügbar, ist The Division Resurgence eine mobile Variante der beliebten Serie, ein Spiel, das kein Hauptteil ist, da es zwischen den Ereignissen des ersten und zweiten Teils spielt. Zu diesem Zweck haben wir uns kürzlich mit Ubisoft-Executive Producer Fabrice Navrez zusammengesetzt, um mehr darüber zu erfahren, was das französische Unternehmen mit diesem mobilen Titel erreichen möchte.

"So sehe ich das eher: Wie erweitert man die Division selbst. The Division ist jetzt 10 Jahre alt, The Division 2 läuft immer noch stark und bringt viel Inhalt, und für uns geht es wirklich darum, in dieser Linie zu sein und eine neue Art zu spielen, The Division zu spielen, aber trotzdem sehr treu zu bleiben, worum es bei The Division geht.

"In diesem Sinne sehe ich es eher als eine Erweiterung und darum, sicherzustellen, dass Leute, die mit The Division vertraut sind, früher gespielt haben oder noch spielen, es im Grunde überall spielen können. Aber ich glaube auch, besonders bei einem mobilen Spiel, dass es eine neue Möglichkeit ist, neue Spieler zu erreichen, die entweder noch nie davon gehört haben oder keine Gelegenheit hatten, es zu spielen, weil sie zum Beispiel keine Konsole besitzen. Es ist also eher eine Verlängerung."

Dann fragten wir Navrez, wie wir erwarten sollten, dass The Division Resurgence an die Hauptreihe gebunden sein wird, einschließlich ob es in Zukunft noch Kooperationen mit bestehenden Spielen geben wird.

"Nun, ich denke erstens, dass es bereits eine Verbindung gibt, insofern, dass The Division Resurgence Kanon ist. Es ist also vollkommen konsistent mit dem Division-Universum. Die Handlung ist... der Prolog spielt im Grunde direkt vor The Division 1, du bist ein First-Wave-Agent und versuchst, den Tag in New York City zu retten, wo alles zusammenbricht und der Hauptteil des Spiels zwischen The Division 1 und The Division 2 spielt. Es gibt also einen starken Zusammenhang.

"Das Spiel wird sehr oft aktualisiert. Wir haben einen sehr ehrgeizigen Plan für die Spieler, um sicherzustellen, dass sie weiterhin von dem, was wir tun, unterhalten werden. Und definitiv wird es Möglichkeiten geben, Synergien oder gemeinsame Nenner mit dem zu finden, was in den anderen The Division-Erlebnissen passiert."

Unser vollständiges Interview mit Navrez finden Sie unten für mehr zu The Division Resurgence, und falls Sie es noch nicht getan haben, verpassen Sie auch nicht unsere spezielle Rezension des Mobile-Titels.