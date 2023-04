The Division: Resurgence erhält in diesem Sommer eine zusätzliche Testphase

HQ

Während Ubisoft im Rahmen des diesjährigen Division Day eine Reihe von Informationen zu verschiedenen The Division-Titeln geteilt hat, hatte der französische Spieleriese in Bezug auf das Handyspiel nicht allzu viel zu teilen, The Division: Resurgence .

Uns wurde jedoch gesagt, dass das Spiel diesen Sommer eine zusätzliche Testphase erhalten wird und dass diejenigen, die an dem Test teilnehmen, ein spezielles Outfit freischalten können, das sie verwenden können, wenn der Titel irgendwann in der Zukunft auf iOS und Android debütiert.

Hier können Sie Ihr Interesse für zukünftige The Division: Resurgence-Tests anmelden.