The Division: Heartland ist Free-to-Play-Shooter von Red Storm Entertainment

Ubisoft stellte gestern Abend Pläne zur Erweiterung des The-Division-Universums vor. Bei dieser Gelegenheit kündigte der Publisher einen Free-to-Play-Titel und ein Mobile-Spin-Off an, die auf den beiden Loot-Shootern basieren. The Division: Heartland soll voraussichtlich kommendes Jahr auf PC und Konsolen (aktuell und alt) veröffentlicht werden und zudem via Cloud-Gaming streambar sein. Red Storm Studio entwickelt das Projekt, für das ihr euch bereits jetzt registrieren könnt.

Details zum mobilen Spin-off sind leider noch flüchtiger, da wir nicht einmal einen Titel oder ein Veröffentlichungsfenster haben. Ubisoft hat bislang nur bestätigt, dass sie bald weitere Informationen zu dem Thema veröffentlichen wollen. Hoffentlich folgen dem Gameplay und Screenshots.