The Division 2 zeigt alles, was mit Episode 2 auf euch wartet

Letzte Woche nannte Ubisoft den Starttermin der zweiten Erweiterung von The Division 2 - Episode 2 - Pentagon: The Last Castle steht heute Abend für all diejenigen zur Verfügung, die sich einen "Year 1 Pass" für das Spiel gekauft haben (wer das nicht hat, muss sich noch eine Woche gedulden). Gleichzeitig konnten sie uns genauere Informationen darüber mitteilen, was dieser Inhalt konkret zu bieten hat (und was nicht - Raids zum Beispiel). Diese Infos haben wir ja bereits letzte Woche für euch abgetippt, heute gab es, pünktlich zur Veröffentlichung, noch einmal einen schicken Trailer, in dem ihr die wichtigsten Dinge endlich auch in Aktion sehen könnt.

